البورصة تغلق على صعود جماعي لمؤشراتها.. وتربح 2.2 مليار جنيه

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعيلمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليربح رأس مال البورصة السوقي 2 مليار و200 مليون جنيه، لتسجل قيمته بنهاية الجلسة 381 مليار و98 مليون جنيه.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68%، بمقدار 39 نقطة، ليسجل 5,704 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.17%، بمقدار 5 نقاط، ليسجل 488.78 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.01%، بمقدار 8 نقاط، ليسجل 816.40 نقطة.

تم التداول على إجمالي 126 مليون و347 ألف سهم، بلغت قيمتهم الإجمالية 561 مليون و833 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 26 ألف و604 صقة، تمت على أسهم 178 شركة، صعد منها 133 شركة، بينما تراكعت 23.