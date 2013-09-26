محمد إبراهيم يبحث تسجيل جميع قطع الآثار إلكترونيا

كتب : رضوى هاشم الخميس 26-09-2013 14:15

بحث الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إمكان تسجيل وتوثيق كافة القطع الأثرية المحفوظة بمختلف المخازن على مستوى الجهورية إلكترونيا، وربطها بجميع قطاعات الوزارة، وتوصيلها مباشرة من خلال شبكة معلوماتية بمراكز شرطة السياحة والآثار، ومكتب وزير الآثار مباشرة.

وكان إبراهيم حضر اليوم اجتماعا ضم وفدا من وزارة الاتصالات، برئاسة الدكتور هشام الديب المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة، والمهندس محمد فاروق نائب مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

وأوضح أن هذا المشروع جاء بمبادرة تم طرحها على وزير الاتصالات خلال جلسات مجلس الوزراء أمس الأول، ولاقت قبولا وتم تفعيلها على الفور في اجتماع اليوم، كما يأتي المشروع في إطار جهود الوزارة لإحكام السيطرة على كافة المخازن الأثرية بمختلف المحافظات، من خلال شبكة إلكترونية تمنح الفرصة لرصد أي قطع أثرية تتعرض للسرقة أو الفقد على الفور، واتخاذ الإجراء اللازمة حيالها، وتتبعها تمهيدا لاستردادها.

وأضاف وزير الآثار أن اللقاء تناول دراسة كافة الاحتياجات التقنية اللازمة، وآليات توفير التكلفة الإجمالية المطلوبة لبدء تنفيذ المشروع، وإمكان مخاطبة مختلف الجهات المعنية للمساهمة في تنفيذه، سواء من الناحية التقنية أو المادية.