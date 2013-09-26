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روسيا تهدد بفرض قيود على سفر مسؤولين يابانيين لجزر متنازع عليها

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روسيا تهدد بفرض قيود على سفر مسؤولين يابانيين لجزر متنازع عليها روسيا تهدد بفرض قيود على سفر مسؤولين يابانيين لجزر متنازع عليها

كتب : رويترز الخميس 26-09-2013 13:11

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إنها ستحظر سفر مسؤولين يابانيين إلى جزر كوريل المتنازع عليها إذا استمرت اليابان في الإدلاء بتصريحات تفترض امتلاكها للجزر.

وتتنازع الدولتان، السيادة على الجزر منذ عشرات السنين. وتقع الجزر شمالي جزيرة هوكايدو اليابانية وتعرف في روسيا باسم جزر كوريل وفي اليابان باسم الاراضي الشمالية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "إذا لم يكن بوسع السياسيين اليابانيين الامتناع لسبب ما عن الإدلاء بتصريحات علنية عن موضوع الجزر بعد زيارة الأراضي الروسية نحتفظ بحق تقييد مشاركتهم في مثل هذه الرحلات".

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