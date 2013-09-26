كريم عبد الوهاب:هذه هي تفاصيل مشكلتي مع كاظم الساهر

أبدى الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب انزعاجه الشديد من الحرب المنظمة التي يشنها عليه جمهور كاظم الساهر، مؤكدا أنّ مدير أعمال كاظم وراء هذه الحرب وهو الذي يدفع الكثيرين لمهاجمته، على حد قوله.

وأشار كريم إلى أنّ الحرب بدأت بعد أن كتب على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أنه منزعج من عدم كتابة اسمه كموزع على أغنية "فاكهة الحب"، وكتب شكرا على عدم الامانة في كتابة التتر.

وقال كريم "من وقتها لم تتوقف الشتائم مع أني اطالب بحقي، وكل ما حدث أن مدير أعمال كاظم طلب مني السيشن الخاص بالأغنية لأن موزع عالمي سيقوم بعمل توزيع جديد لها، فرفضت لأنه من المستحيل تسليم السيشن ولا أحد يطلب هذا الطلب أصلاً، فعاد وطلب مني تفاصيل الداتا الخاصة بالتوزيع فرفضت أيضا لأن هذا عملي ولا يمكن أن أعطيه لأحد"

ويتابع قائلاً "فوجئت بالأغنية تعرض باسم الموزع ديميتري وعندما اسمتعت للتوزيع لم أجد أي اختلاف عن الذي قدمته سوى في قيامه بقفل بعض التراكات، وحذف أخرى لكنه لم يضف شيئا للأغنية، وسبب تأخري في كتابة هذا التعليق لأكثر من أربعة أشهر ليس في أنني أسعى إلى الشهرة كما يدعي من يهاجمني، فأنا لست في حاجة للشهرة على حساب أحد وأعمالي مع حماقي وعمرو دياب وتامر حسني تتحدث عن نفسها، ولكن السبب في تأخري يرجع لأني لم أر الأغنية إلا من أيام قليلة".

وأضاف كريم "مشكلتي ليست مع كاظم الساهر ولكن مع مدير أعماله الذي قام بذلك، وبالطبع لم أتمكن من الاتصال بكاظم لأن مدير أعماله يحيطه بسياج حديدي كي لا يصل إليه أحد، حتى بدر ابن اخته ومدير أعماله السابق لم يتمكن من الوصول له حتى يكشف له سبب اعتراضي علي ما حدث".

وتابع كريم "بدر اعتذر لي عما حدث ومن ناحيتي لن اتخذ أي اجراء قانوني لأن المتضرر في هذه الحالة سيكون كاظم، وأنا أقدره واحترمه ومتأكد من أنه لا يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة".

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