توبا بويوكوستون "لميس" سفيرة "ARTĒ مدريد" في الشَّرق الأوسط

كشفت "ARTĒ مدريد"، العلامة التجاريَّة الأوروبيَّة المحبّبة والمتخصصة في صناعة الحلي والجواهر، عن اسم أوَّل سفيرة لعلامتها في الشَّرق الأوسط، وهي الممثِّلة اللامعة توبا بويوكوستون.

ستمثِّل توبا بويوكوستون التي اشتهرت بدور "لميس" في المسلسل التركيّ الشَّهير، علامة المجوهرات الفاخرة في الإمارات، وفي أهمِّ الأسواق النَّامية في الشَّرق الأوسط، كما ستكون نجمة حملة العلامة المقبلة.

بدأت توبا بويوكوستون مسيرتها كعارضة أزياء قبل أن تكتشف موهبتها في التمثيل المخرجة والمنتجة التركيَّة الشَّهيرة تومريس غريتلي أوغلو، لتنطلق مسيرتها التلفزيونيَّة والسينمائيَّة النَّاجحة، وتظهر توبا بويوكوستون اليوم على الشاشات الصغيرة في أنحاء العالم العربيّ في مسلسل "20 دقيقة" الذي تعرضه قناة "mb1"، وقد لاقت الثناء الكبير في مجال التمثيل، وفازت بقلوب المعجبين والمعجبات من أنحاء المنطقة.

وفي حديث لها في مؤتمر صحافيّ للإعلان عن هذه الشَّراكة، قالت ريبيكا بيتش، المديرة الإداريَّة لعلامة " ARTĒ مدريد " في الشَّرق الأوسط: بعد أن تصدَّرت صورها أغلفة مجلات الموضة ومنها "Elle"، اكتسبت توبا بويوكوستون بفضل جمالها الطبيعيّ وموهبتها الشُّهرة كرمز للموضة بالنِّسبة للمرأة العربيَّة العصريَّة، وهي خير ممثِّلة لعلامة "ARTĒ مدريد" في الشَّرق الأوسط، فتصاميمنا الحيويَّة والملوَّنة التي تتّسم بالرقيّ الأوروبيّ، تخلق مزيج التصميم المثاليّ، وقد لاقت استحسان المرأة في الخليج منذ انطلاق العلامة في المنطقة عام 2012.

كما ستظهر توبا بويوكوستون في الحملة الإعلانيَّة لعلامة " ARTĒمدريد"، وفي البيانات الصحافيَّة، وفي الصُّور داخل محلاتنا، وذلك لمجموعتي خريف وشتاء، وربيع وصيف 2013-2014، وقد صُوِّرت الحملة بعدسة المصوّر النجم عياد داموني في دبي.

وفي سياق دورها كسفيرة لـ" ARTĒمدريد"، ستظهر توبا بويوكوستون في حدث تستضيفه العلامة لاحقاً هذا العام.

وقالت توبا بويوكوستون: يسرُّني العمل مع علامة " ARTĒ مدريد" في الشَّرق الأوسط، وأنا سعيدة بفرصة زيارة دولة الإمارات مجدداً، فأنا أملك طقماً رائعاً من مجموعة "ديسيو -Deseo" من "ARTĒ مدريد"، وأحبّ ارتداء تصاميم هذه العلامة.

وأضافت قائلة: تُعتبر الأناقة جزءاً مهماً من حياتي ومن عملي، فبالنِّسبة لي الأناقة امتداد لشخصيِّتي، أحبّ المجوهرات التي تكمِّل مظهري، وتعكس مزاجي، وتزيد من جمال ملابسي وثقتي بنفسي، لذا أختار العلامات التي أعمل معها بعناية، ولا أختار إلا تلك التي تجمعني معها الاختيارات ذاتها في مجال التعبير عن ذاتي وعن أناقتي، فعندما تعرَّفت أكثر على العلامة وعلى تاريخها الإسبانيّ الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وعلى بعض أبرز عملائها الأوروبيين، شعرت بفضول أكبر لمعرفة المزيد عنها، وبما أنّني أتحلَّى بخبرة في مجال التصميم، أقدِّر كل التقدير الحرفيَّة ومراعاة التفاصيل في كلِّ مجموعة، ويسرُّني جداً التعاون مع " ARTĒ مدريد".