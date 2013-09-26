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نيابة الاقصر تأمر بحبس المتهم بسرقة مرتبات العاملين بمدرسة ابتدائى

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نيابة الاقصر تأمر بحبس المتهم بسرقة مرتبات العاملين بمدرسة ابتدائى نيابة الاقصر تأمر بحبس المتهم بسرقة مرتبات العاملين بمدرسة ابتدائى

قررت نيابة الأقصر برئاسة المستشار محمد فهمي المحامي العام لنيابات الأقصر حبس المتهم بسرقة 40 ألف جنيه من مرتبات العاملين بمدرسة الكرنك الابتدائية كانت بحوزة موظفة أثناء خروجها من البنك 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كانت مباحث الاقصر قد كثفت جهودها لمعرفة المتهم الذى قام بسرقة مرتبات العاملين باحدى مدارس الاقصر الابتدائية وتم القبض على المتهم وتم تحويله للنيابة .

أكدت التحريات قيام “ياسين.ع.ا” بواقعة السرقة بمعاونة شخص آخر حال قيادتهما لدراجة بخارية وقاما باختطاف حقيبة كانت بحوزة موظفة صرف بمدرسة الكرنك الابتدائية المشتركة أثناء خروجها من البنك وبها 40 ألف جنيه حوافز الموظفين .

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