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الأهلي يوفر 18 ساعة سفر في رحلته للقاء القطن

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الأهلي يوفر 18 ساعة سفر في رحلته للقاء القطن الأهلي يوفر 18 ساعة سفر في رحلته للقاء القطن

أمن الأهلي طائرة خاصة لتقل بعثة الفريق الأحمر المتجهة إلى الكاميرون لمواجهة القطن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وفر 18 ساعة من السفر بهذا القرار بحسب ما صرح به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر حامل اللقب الإفريقي.

وأوضح عبد الحفيظ فيما أبرزه الأهلي عبر موقعه الالكتروني" الطائرة العادية تأخذ حوالي 23 ساعة سفر، بينما نحن سنقطع المسافة في 5 ساعات فقط".

وتابع "هذا التوفير في الوقت سيجعلنا اكثر جاهزية للمباراة المهمة في الـ5 من اكتوبر".

ويطير الأهلي إلى الكاميرون في الـ2 من اكتوبر على أن يعود إلى القاهرة في الـ6 من الشهر ذاته عقب اللقاء بـ24 ساعة.

ويلتقي الأهلي بفريق طوخ يوم الأحد المقبل وديا.

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