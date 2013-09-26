الديلى تليجراف: سيطرة الميليشيات المتشددة على سوريا تصنع "صومال" جديداً

قالت صحيفة الديلى تليجراف، إن الآمال الغربية فى بناء معارضة سورية معتدلة للرئيس بشار الأسد، تواجه نكسة بعد إعلان الميليشيات الإسلامية التى تسيطر على حركة التمرد مضيها نحو تأسيس دولة خلافة إسلامية بمفردها بعيدا عن الديمقراطية الغربية.

وأعلن تحالف من الميليشيات الإسلامية بما فى ذلك جبهة النصرة الجهادية التى أقسمت على الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهرى، وحركة أحرار الشام المتشددة وسلسلة من الميليشيات المسلحة عبر البلاد، عن رفضهم تحالف المعارضة المدعوم من الغرب داعين لسوريا جديدة تحكمها الشريعة الإسلامية.

وفى أعقاب ذلك ألقى ممثلو المعارضة المعتدلة باللوم على الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتعليق قراره بتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد وفشل الغرب الأوسع فى تسليح المعارضة المؤيدة للديمقراطية.

وقال فهد المصرى، المتحدث باسم الجيش السورى الحر، الذى يضم القادة المنشقين عن الجيش السورى النظامى: "ما لم يكن هناك تدخل دولى فى سوريا فتصبح أفغانستان ثانية أو صمال ثانى".

وتشير التليجراف إلى أن الميليشيات الإسلامية تحصل على تمويل واسع من دول الخليج. وتلفت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت قتال بين بعض الجماعات المتمردة وجماعة دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام، وهى من أكثر المنظمات الجهادية تشددا وتمثل فرع تنظيم القاعدة المسئول عن أكثر الهجمات وحشية فى العراق.

وتضيف أن إعلان هذا الائتلاف الإسلامى يؤكد الاتجاه الذى تزايد خلال العالم الماضى وهو تهميش الجيش السورى الحر لصالح الجماعات الإسلامية المسلحة التى تهيمن على حركات المعارضة.