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الابتسامة تقلل الضغوط النفسية وتعزز جهاز المناعة

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الابتسامة تقلل الضغوط النفسية وتعزز جهاز المناعة الابتسامة تقلل الضغوط النفسية وتعزز جهاز المناعة

تحثنا الأديان السماوية على التفاؤل والابتسام، فتبسمك فى وجه أخيك صدقة، وأثبت العلم والدراسات أهمية الابتسامة كما قالت الدكتورة أسماء الطنانى أخصائية علاج طبيعى وعضوة الجمعية المصرية لعلاج السمنة والنحافة، مشيرة إلى أن الابتسامة والتفاؤل يساعدان على استقامة الحالة النفسية للجسم بل يتطور الأمر إلى أن الابتسامة تعزز من عمل جهاز المناعة يومياً.

وأضافت الطنانى، أن الإنسان المبتسم يعمل جسمه بطريقة أفضل بكثير من الإنسان المتشائم غير المبتسم، فالابتسامة تعمل على تحسين الحالة المزاجية للفرد وتنقل السعادة للآخرين من حوله، كما أن الابتسامة تساعد على إفراز مواد الإندورفين ومادة السيرتونين، والأولى تعد من أهم المواد التى تقتل الألم وتحارب الاكتئاب والتوتر وتساهم فى الشعور بالسعادة.

الابتسامة أيضا لها علاقة وثيقة بصحة الوجه لأنها تحرك عضلات الوجه وتعمل على رفع الوجه بصورة تزيل من بعض آثار التجاعيد الزمنية، وبالتالى يظهر الوجه شباب دائماً، بعكس الشخص المتجهم المتشائم الذى تظهر عليه التجاعيد المبكرة وينقل شعور التشاؤم لمن حوله.

وللابتسامة فائدة اجتماعية هامة حيث تزيد من ثقة الفرد بنفسه وتجعله مقبولا من الآخرين.
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مصر 365