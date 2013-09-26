هؤلاء هم الأوائل في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2013

انتهى السباق الرمضاني ليأتي دور الحصاد وإعلان النتائج. هذا العام شهد أيضاً فورة في الأعمال الدرامية على مستوى العالم العربي. دارت عجلة الإنتاج، واجتهد المخرجون والمنتجون والكتّاب والممثلون والممثلات ليقدّموا أعمالاً ناجحة. ولكن، لا تبدو النتائج مضمونة في ميزان صانعي المسلسلات والبرامج دائماً، لأن هذه النتائج مرتبطة عادة بأذواق الناس التي تبقى الحكم الرئيسي. "سيدتي" واكبت السباق الرمضاني من خلال استفتائها السنوي ورصدت أبرز المسلسلات والبرامج. لتأتي النتائج التي حصلنا عليها من التصويت على موقع "سيدتي نت" والرسائل النصيّة على جوال "سيدتي" وفرز الاستمارات التي ملأها القراء بترشيحاتهم على الشكل التالي:

1 أفضل مسلسل جماهيري

"العراف"

2 أفضل ممثل جماهيري

عادل إمام "العرّاف"

3 أفضل ممثلة جماهيرية

غادة عبد الرازق "حكاية حياة"

4 أفضل مسلسل درامي مصري

"القاصرات"

5 أفضل مسلسل سوري

"الولادة من الخاصرة 3"

6أفضل مسلسل درامي خليجي

"عطر الجنة"

7 أفضل مسلسل درامي لبناني

"لعبة الموت"

8 أفضل مسلسل مغربي

"الكوبل"

9 أفضل مسلسل تونسي

"ليام"

10أفضل مسلسل كوميدي مصري

"الكبير قوي 3"

11 أفضل مسلسل كوميدي خليجي

"واي فاي"

12 أفضل برنامج مسابقات ومنوّعات

"حروف وألوف"

13أفضل برنامج ديني

"خواطر 9"

14 أفضل مقدّم برامج

أحمد الشقيري (خواطر 9)

15 أفضل مقدّمة برامج مسابقات ومنوّعات

هيا الشعيبي (طارق وهيونة)

16 أفضل ممثلة مصرية

منى زكي (آسيا)

17 أفضل ممثلة سورية

كندة علوش (نيران صديقة- سنعود بعد قليل)

18 أفضل ممثلة أردنية

صبا مبارك (خلف الله)

19 أفضل ممثلة خليجية

سعاد العبدالله (البيت بيت أبونا)

20 أفضل ممثلة لبنانية

ورد الخال (نكدب لو قلنا ما بنحبش)

21 أفضل ممثلة مغربية

دنيا بوتازوت (الكوبل)

22 أفضل ممثلة تونسية

مريم بن شعبان ( ليام)

23أفضل ممثل مصري

باسم سمرة (آسيا- ذات)

24 أفضل ممثل سوري

عابد فهد (لعبة الموت)

25 أفضل ممثل أردني

أياد نصار (موجة حارة)

26 أفضل ممثل لبناني

يوسف الخال (جذور)

27 أفضل ممثل مغربي

حسن الفذ (الكوبل)

28 أفضل ممثلة كوميدية مصرية

دنيا سمير غانم (الكبير أوي)

29 أفضل ممثلة كوميدية خليجية

إلهام الفضالة (سوق الحريم)

30 أفضل ممثل كوميدي مصري

أحمد مكي (الكبير قوي3)

31 أفضل ممثل كوميدي سوري

دريد لحام (سنعود بعد قليل)

32 أفضل ممثل كوميدي خليجي

عبد الحسين عبد الرضا (أبو الملايين)

33 أفضل وجه جديد

فراس سعيد (فرح ليلى)

34 أفضل ممثل مساعد

حسن البلام (أبو الملايين)

35 أفضل ممثلة مساعدة

هيا عبد السلام (عطر الجنة)

36 أفضل قناة فضائية

"ام بي سي"

37 أفضل إخراج

رامي إمام (العراف)

38 أفضل فكرة وتأليف

سماح الحريري (القاصرات)

39 أفضل سيناريو

مريم نعوم (ذات)

40 أفضل إنشاد ديني

مشاري العفاسي

41 أفضل مقدمة غنائية

كارمن سليمان (فرح ليلى)

42 أفضل ديكور

رامي دراج (حكاية حياة)

43 أفضل شعار رمضاني

MBC

شاهدوا بطاقات التهنئة من "سيدتي" لكل النجوم الفائزين.

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