تنسيقية شباب الثورة السودانية تندد بقمع المحتجين فى الخرطوم

ندد نشطاء سودانيون ينتمون لما يسمى ( تنسيقية شباب الثورة السودانية ) بتعاطى حكومة بلادهم مع ماوصفوه بﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎرم ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ من السودان مؤخراً .

واوضح بيان وجهه هؤلاء النشطاء الى سفير السودان بالقاهرة كمال الدين حسن على خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم الخميس امام السفارة السودانية بالقاهرة انه تم رصد ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺍﻟذخيرة ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ وقتل ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺰﻝواستخدام ﺍﻟﻌﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﻟوقوع اصابات حالة اصحابها ﺣﺮﺟﺔ.

وكشف البيان عن وجود ﺇﻋﺘﻘﺎﻻ‌ﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ مؤكدين تضامنهم مع المتظاهرين بالخرطوم.

ا ش ا