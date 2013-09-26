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تنسيقية شباب الثورة السودانية تندد بقمع المحتجين فى الخرطوم

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تنسيقية شباب الثورة السودانية تندد بقمع المحتجين فى الخرطوم تنسيقية شباب الثورة السودانية تندد بقمع المحتجين فى الخرطوم

ارشيفية

ندد نشطاء سودانيون ينتمون لما يسمى ( تنسيقية شباب الثورة السودانية ) بتعاطى حكومة بلادهم مع ماوصفوه بﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎرم ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ من السودان مؤخراً .

واوضح بيان وجهه هؤلاء النشطاء الى سفير السودان بالقاهرة كمال الدين حسن على خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم  الخميس امام السفارة السودانية بالقاهرة انه تم رصد ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺍﻟذخيرة ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ وقتل ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺰﻝواستخدام ﺍﻟﻌﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﻟوقوع اصابات حالة اصحابها ﺣﺮﺟﺔ.

وكشف البيان عن وجود ﺇﻋﺘﻘﺎﻻ‌ﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ مؤكدين تضامنهم مع المتظاهرين بالخرطوم.

 

ا ش ا

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