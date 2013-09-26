بيكيه يصف مباراة الريال أمام التشي بـ ' الفيلم الكوميدي '

برشلونة، (إفي): وصف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني مباراة غريمه التقليدي ريال مدريد أمام مضيفه التشي، الصاعد إلى الليجا هذا الموسم، بـ"الفيلم الكوميدي".

وقال بيكيه، عبر حسابه على موقع تويتر، "أشاهد فيلما كوميديا عبر القناة المخصصة لنقل مباريات الدوري الإسباني. دائما ما تكون جيدة في مثل هذا التوقيت"، تعليقا على مباراة الميرينجي.

وفاز ريال مدريد بصعوبة على التشي بهدفين مقابل واحد من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم

المباراة مونيز فرناندز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وأثارت جدلا واسعا.

ضربة الجزاء حدثت بعدما جذب بيبي مدافع ريال مدريد منافسه في ألتشي، ليحصل نجم البرتغال على خطأ لصالحه، سجله كريستيانو رونالدو.