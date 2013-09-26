بالصور.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تغادر مطار القاهرة إلى الأقصر

غادرت ظهر اليوم الخميس من مطار القاهرة، القافلة الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف متجهة إلى محافظة الأقصر، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف الذى أكد أن الهدف من هذه القوافل نشر الفكر الإسلامى الصحيح، ومحاولة الوصول به إلى كل أبناء مصر فى مدنها وقراها وربوعها ونجوعها وكفورها، إلى رجالها ونسائها وشبابها، مؤكدًا على أهمية القيم والأخلاق.

ويلقى العلماء درسًا مساء اليوم الخميس تحت عنوان "توقير العالم والكبير" فى محاولة لترسيخ القيم.

أما خطبة الجمعة غدا فستكون حول "الأزهر الشريف ودوره فى خدمة القضايا الشرعية والوطنية"، وذلك فى ضوء سماحة الإسلام وسعة أفقه والحفاظ على ثوابته، حيث لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، مع التأكيد على أن منطلقات الأزهر فى معالجة واقعه الراهن هى منطلقات شرعية وطنية خالصة، تؤثر المصلحة العليا للوطن على أى اعتبارات أخرى.

يترأس القافلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، وتضم الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، والدكتور سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة بطنطا، والدكتور محمد عبد العاطى عباس رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر.

كما تضم القافلة الدكتور عبد المنعم صبحى أبو شعيشع وكيل كلية أصول الدين بطنطا، والشيخ أحمد السيد ترك مدير إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف، والشيخ علاء الدين عقل شعلان مدير الإدارة العامة للتفتيش العام بوزارة الأوقاف، والدكتور حسن السيد خليل الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ محمد على حسين مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ أحمد محمود طايع مدير الوعظ بالأقصر.



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