لأول مرة بمصر.. طريقة جديدة لجراحة ” تدبيس المعدة ” بجامعة المنصورة

نجحت جامعة المنصورة لاول مرة فى مصر فى اجراء عملية تدبيس للمعدة لحالة من حالات السمنة المفرطة من خلال ثقب واحد بالبطن وهذا الثقب تم عمله فى سرة المريضة التى تبلغ من العمر 24 عاما بحيث لا يكون للجرح اى اثر .

و من المعروف ان هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة فائقة و تقنية عالية و يتم اجراؤه لعدد محدود جدا على مستوى العالم نظرا لصعوبة اجراء مثل هذه الجراحات وقد اجرى هذه العملية الدكتورحسام غازى استاذ مساعد الجراحة بكلية طب المنصورة وفريق طبى بقسم 8 جراحة بالمستشفى الجامعى الرئيسى بالمنصورة تحت اشراف الدكتور مسعد مرشد رئيس القسم .

الجدير بالذكر انه توجد محاولات لاجراء بعض العمليات البسيطة كاستئصال المرارة باستخدام هذا التكنيك .