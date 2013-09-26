منذ أن أعلنت المصممة Isabel Marant عن تعاونها مع محلات "H&M "، كنَّا نتطلَّع لروية ما سينتج عن هذا التَّعاون، وها هي الصُّور الأولى لهذه المجموعة تظهر الآن.

في هذه المجموعة، شاهدنا بصمات المصممة الشَّهيرة مع أسلوب محلات "H&M" العمليّ المريح في البنطلونات الواسعة والجاكيتات وغيرها، وقد أعجبنا بالأحذية المريحة التي ميَّزتها تفاصيل الخيوط المنسدلة "الهدب" النَّاعمة.

في صور هذه المجموعة يظهرن بعض العارضات الشَّهيرات، مثل: Alek Wek، و Lou Doillon، والممثِّلة Milla Jovovich.

شاهدي الصُّور وانتظري صدور المجموعة في الأسواق يوم 14 نوفمبر.