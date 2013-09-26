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Alexander Wang ينعش دار "Balenciaga " في صيف 2014

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Alexander Wang ينعش دار "Balenciaga " في صيف 2014 Alexander Wang ينعش دار "Balenciaga " في صيف 2014

منذ أن استلم المصمم الشَّاب Alexander Wang منصب المدير الإبداعيّ لدار الأزياء العريقة "Balenciaga" العام الماضي، كان عالم الموضة في انتظار ما سيقدِّمه للدار، وبعد أن شاهدنا مجموعته الأولى لخريف وشتاء 2013، أيقنا أنَّه الرجل المناسب لهذا المنصب.
قدَّم المصمم قبل دقائق إحدى المجموعات المنتظرة في أسبوع الموضة في باريس، وهي مجموعة "Balenciaga" لربيع وصيف 2014 بأسلوب رائع شبابيّ ومتنوِّع، حيث احتوت المجموعة على القمصان العصريَّة والتنانير والفساتين النَّاعمة.
لم تخلُ هذه المجموعة من اللمسة الجنونيَّة التي اعتدنا أن نراها في تصاميم Alexander Wang ، كما أنَّها لم تفتقد لأناقة ورقيّ أزياء دار "Balenciaga".

كانت الفساتين النَّاعمة التي ظهرت في نهاية العرض هي المفضَّلة لدينا في هذه المجموعة، ونتطلَّع لرؤيتها تزيِّن أجمل الإطلالات قريباً.

 

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سيدتي