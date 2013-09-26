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روسيا تتوقع التوصل لاتفاق بشأن القرار الدولى حول سوريا خلال يومين

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روسيا تتوقع التوصل لاتفاق بشأن القرار الدولى حول سوريا خلال يومين روسيا تتوقع التوصل لاتفاق بشأن القرار الدولى حول سوريا خلال يومين

توقع نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف التوصل إلى توافق بشأن نص مشروع القرار الدولى حول الأسلحة الكيميائية السورية فى غضون يومين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، عن جاتيلوف قوله "إن المحادثات بشأن مشروع القرار تجرى بوتيرة جيدة، متوقعا إتمام العمل على المشروع قريبا.

وأكد جاتيلوف أن مشروع القرار سيتضمن ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قائلا "سيكون هناك ذكر له، لكن، طبعا، هناك تفهم أن تطبيقه لن يتم تلقائيا".

وكان كل من وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس والمندوب البريطانى لدى مجلس الأمن مارك لايال جرانت ومسئول أمريكى طلب عدم الكشف عن هويته، قد أكدوا أيضا أن الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن اقتربت من الاتفاق على مشروع القرار الذى سيحدد جدول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ومسؤولية أطراف النزاع السورى عن هذه العملية.

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