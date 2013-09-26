نجم سلسلة "توايلايت" يعترف: أرغب في أن تكون صديقتي فرنسية

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 10:09

أعرب روبرت باتينسون، مصاص الدماء الوسيم ونجم سلسلة أفلام "توايلايت" الشهيرة عن ضعفه أمام الفتيات الفرنسيات، ورغبته في أن يصادق فتاة فرنسية.

وفي حديث أجراه مع مجلة "لو فيجارو ماجازين" الفرنسية بمناسبة التسويق لعطر "ديور" الجديد في باريس، أكد باتينسون أنه يعشق فرنسا والفرنسيات، وقال"هن رائعات، وفي اللحظة التي تطأ قدمك باريس تلاحظ على الفور جمالهن، وهن واثقات من أنفسهن من حيث الشخصية وأيضا من حيث شكلهن وأجسادهن، وهن أنيقات ويمتلكن جمالا طبيعيا".

وأضاف "أرغب كثيرا في أن تكون صديقتي الحميمة فرنسية"، معربا عن إعجابه الشديد بالسينما وبالممثلين الفرنسيين مثل"جون بول بيلموندو"، و"جون-لوك جودار".