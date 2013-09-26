"وجه القمر" ينافس في مسابقة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 10:35

يستعد المخرج حمادة خليل للتنافس بفيلم "وجه القمر" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، المزمع إقامتها اعتبارا من 9 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وأكد حمادة خليل أنه سيتم عرض فيلم "وجه القمر" ضمن المسابقة الرسمية "لأفلام الديجيتال" الأفلام الروائية القصيرة، ولفت إلى أن الفيلم يحكي قصة شاب وفتاة إلتقوا في حديقة عامة، وحدث بينهم حوار أثمر عن مقابلتهم معا مرة أخرى، فيحدث ضمن أحداث الفيلم بعض المفارقات من خلال الأيام الثلاثة التي تحضر فيها الفتاة إلى الحديقة.

فيلم "وجه القمر" سيناريو ميادة سعيد، تمثيل ميادة سعد، وإخراج وتمثيل حمادة خليل، وتصوير محمود أحمد، مونتاج محمد أسامة، ومدير إنتاج عبد الرؤوف ربيع، وتصميم بوستر الفيلم محمد أسامة، وهدير عبد الرؤوف.