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حشاد: "ضغط عالي" يدعو للتفاؤل والإقدام على الحياة وأتمنى طرحه في عيد الأضحى

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حشاد: "ضغط عالي" يدعو للتفاؤل والإقدام على الحياة وأتمنى طرحه في عيد الأضحى حشاد: "ضغط عالي" يدعو للتفاؤل والإقدام على الحياة وأتمنى طرحه في عيد الأضحى

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 10:49

أوشك المخرج عبد العزيز حشاد على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ضغط عالي"، مشيرا إلى أنه يتبقى له يوم واحد وينتهي من تصوير مشاهده بالكامل.

وأعرب المخرج عبد العزيز حشاد عن أمله في الانتهاء من كافة المشاهد المتبقية من الفيلم خلال الأيام القادمة وطرحه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل، لافتا إلى أن تحديد توقيت عرض الفيلم سيتقرر حب الاتفاق بين جهتي الانتاج والتوزيع.

وأرجع حشاد تأخر انتهاء تصوير مشاهد الفيلم المتبقية إلى عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد طوال الفترة الماضية وما تبعه من فرض لحظر التجوال، موضحا أن المشاهد الأخيرة والمتبقية من الفيلم ستستغرق نحو 15 ساعة ومن المفترض أن يتم تصويرها خلال فترة الليل في منطقة وسط المدينة.

وأشار إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية كوميديا "الفارس" التي تدعو إلى التفاؤل والبهجة والإقدام على الحياة، معتبرا إياه من الأعمال السينمائية المهمة التي تتضمن عدة رسائل مهمة، تؤكد أن الإنسان المصري ثروة حقيقية ينبغي الاهتمام بها وأن يحسن استغلال إمكانياتها وقدراتها.

"ضغط عالي" تأليف السيناريست محمود صابر،وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، آيتن عامر، هالة فاخر، وعمرو عبد العزيز. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية شاب يتمتع بشحنة كهربائية عالية تسري بداخله ويحاول استغلالها في حل الأزمة الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

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