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جولة فنية للمطربة الفرنسية سيلفي فارتان في فبراير 2014

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جولة فنية للمطربة الفرنسية سيلفي فارتان في فبراير 2014 جولة فنية للمطربة الفرنسية سيلفي فارتان في فبراير 2014

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 11:08

تبدأ الممثلة والمطربة الفرنسية العالمية، سيلفي فارتان، جولة فنية يوم الخامس عشر من فبراير القادم، تحيي خلالها حفلات عديدة في كل مدن وأنحاء فرنسا، وتشدو بأجمل ما غنت علاوة على أغاني ألبومها الجديد المنتظر طرحه في الأسواق يوم 14 أكتوبر المقبل.

وذكر الموقع الفرنسي "فواسي أف أر" أن الألبوم الجديد من إنتاج شركة "سوني"، وهو من نوع أغاني الكونتري التي تشتهر بها سيلفي البالغة 68 عاما وزوجة المغني الفرنسي الشهير جوني هاليداي اللذين شكلا معا ثنائيا فنيا على مدى حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

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