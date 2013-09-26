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متعب: ياه.. لو كنت أمام غانا

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متعب: ياه.. لو كنت أمام غانا متعب: ياه.. لو كنت أمام غانا

يؤمن عماد متعب مهاجم الأهلي بحظوظ منتخب في الوصول لكأس العالم من محطة فريق غانا في التصفيات الإفريقية.

يغيب متعب أحد أبرز هدافي الجيل الحالي من اللاعبين عن منتخب مصر بسبب إصابة داهمته في الظهر ومنعته من المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

تعافى النجم الدولي الصاعد من مدرسة الناشئين في الأهلي، وبات جاهزا للعودة إلى المباريات ويأمل في وصول رفاقه للمونديال للانضمام إليهم بعد ذلك.

وقال متعب للصحفيين عقب مشاركته في تقسيمة الأهلي لأول مرة منذ إصابته: "أنا سعيد بعودتي، أعتقد ان مرحلة الإصابة قد انتهت".

وتابع "الآن يتبقى لي فقدان بعض وزني والاستعداد للمشاركة في المباريات، وفي النهاية الأمر بين يدي الجهاز الفني للأهلي".

وعن ، أفصح متعب "كنت بالفعل أتمنى التواجد معهم، لكن المجموعة التي تخوض اللقاء قادرة على تحقيق نتيجة جيدة".

وأردف "الجهاز الفني لمنتخب مصر يتخذ قرارته بناء على الصالح العام ويسير بشكل جيد، المباراة ستكون صعبة طبعا أمام منافس قوي، لكننا قادرون على الوصول للمونديال".

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