الكويت تدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة بناء الصومال

كونا - دعت الكويت المجتمع الدولي الى تقديم الدعم اللازم لاعادة بناء الصومال ليكون دولة متماسكة ومستقلة وحرة يقوم نظامها على العدالة ومبادئ حقوق الانسان. وقالت الملحقة الديبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة رانيا المليفي أمام الدورة الـ24 لمجس الامم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف أمس ان الصومال اتخذ اجراءات ملموسة بشأن القضايا المتعلقة بخارطة الطريق ووضع عددا من مشاريع القوانين في البرلمان الاتحادي التي تعزز حقوق الانسان منها القانون الخاص بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.> واستندت المليفي على تقرير مقرر المجلس الخاص المعني بحقوق الانسان في الصومال الدكتور شمس الباري الذي اكد على اكتمال خارطة الطريق في ميدان حقوق الانسان لما بعد الفترة الانتقالية في الصومال.> ولفتت الى ما تضمنه التقرير من جهود كبيرة تبذلها وزارة العدل الصومالية لتعزيز المساءلة والرقابة الديموقراطية لمؤسسات القضاء وضمان حقوق المواطنين الانسانية مثل الحق في المحاكمات العادلة وفق الأصول القانونية.

... وتطالب دول العالم بتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان

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> كونا - طالبت الكويت دول العالم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتعزيز الالتزام بحقوق الانسان كافة من خلال العمل على نشر الوعي وتشجيع التسامح والمساواة واحترام التنوع العرقي والديني والثقافي.

> وقالت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية لطيفة العزران في كلمة الكويت أمام الدورة الـ24 للمجلس «من الضروري بذل مزيد من الجهد لمكافحة العنصرية والتمييز الديني» مشيرة الى أن ذلك «يؤدي الى تعزيز الديموقراطية والسلم والأمن مع ضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية لتجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد».

> وأكدت العزران «حرص الكويت على الاستمرار في سعيها الى تكريس التسامح الديني ونبذ التطرف والتمييز بين مختلف الأديان خاصة السماوية كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولي الى اصدار تعهد عالمي لاحترام الأديان السماوية».

> وقالت إن الكويت تدين كافة أشكال التمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب وتعبر عن القلق العميق بسبب استمرار موجات التحريض على كراهية الأديان وتفاقم ظواهر التمييز والتعصب خاصة ضد المسلمين الذين أصبحوا ضحية للعنصرية الدينية والتمييز على أساس المعتقد.

> في الوقت ذاته لفتت الى أن الكويت صادقت على الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة التمييز العنصري بكافة صوره وأشكاله كما ضمنتها تشريعاتها ونصوصها الدستورية والقانونية والوطنية.

> وبينت أن الكويت تثمن الجهود المبذولة من قبل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وبجهود آليات المجلس لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.