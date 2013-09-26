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مهندسو الإسكندرية يدعون لجمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس "الإخواني"

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مهندسو الإسكندرية يدعون لجمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس "الإخواني" مهندسو الإسكندرية يدعون لجمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس "الإخواني"
وتيار الاستقلال: المجلس سخر إمكانات النقابة لخدمة الجماعة وتواطأ مع الحارس القضائي السابق للسيطرة على أموالها

كتب : حازم الوكيل الخميس 26-09-2013 11:23

دعا تيار الاستقلال بنقابة المهندسين بالإسكندرية، جميع أعضاء النقابة، للمشاركة في وقفة احتجاجية، بعد غد، أمام ناديهم على كورنيش المحافظة، لمطالبة وزير الري بالدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة الأعلى ونقيب المهندسين طبقا لقانون النقابة، على أن يعقب الوقفة مؤتمر صحفي لإعلان أسباب سحب الثقة.

وقال المهندس هيثم الحريري، المتحدث باسم تيار الاستقلال في النقابة بالإسكندرية، إن مجلس إدارة النقابة والذي مضى عامين على فوزه في أول انتخابات منذ فرض الحراسة عليها باسم قائمة "تجمع مهندسي " المدعومة من الإخوان، سخر إمكاناتها لخدمة الجماعة، وتواطأ مع الحارس القضائي السابق للسيطرة على أموالها.

وأضاف الحريري أن جماعة الإخوان تحكمت في النقابة ومواردها وقراراتها بشكل كامل، بغرض دعم مرشحها الرئاسي المعزول محمد مرسي، ومواقفها السياسية قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، متهمًا المجلس بالتواطؤ مع الحارس القضائي السابق الدكتور محمد سعد الخالوقة، وأبقى عليه رئيسًا لشركة التأمين التابعة للنقابة، ما أدى إلى استمرار أحوال وأزمات المهندس والهندسة كما هي ودون إيجاد حلول لها.

وتابع "كما تلاعب المجلس الإخواني، بقانون النقابة في آلية إجراء قرعة التجديد النصفي وفى تحديد موعد انتخاباتها، بهدف خدمة أغراضه السياسية، ما ينذر ببطلان الانتخابات المقبلة وإهدار أموال النقابة وأعضائها من المهندسين".

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