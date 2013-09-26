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8 سبورات تفاعلية من القوات المسلحة لمدارس الوادى الجديد

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8 سبورات تفاعلية من القوات المسلحة لمدارس الوادى الجديد 8 سبورات تفاعلية من القوات المسلحة لمدارس الوادى الجديد

اعتمد جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع صرف سبورات تفاعلية كدعم لعدد من مدارس الثانوية بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم صرف 8 سبورات لمدرسة الخارجة الثانوية بنين لجميع فصول مرحلة الصف الأول الثانوى، وذلك بكافة ملحقاتها والأجهزة التى تقوم بتشغيلها والتى تم تركيبها اليوم الخميس باشراف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محمد الشيمى وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان اليوم إن هذه السبورات التفاعلية قد تم تجهيزها بالفعل اعتبارا من اليوم الخميس، حيت تم الانتهاء من تركيبها فى فصول الصف الأول الثانوى باحدى المدارس التى وصلتها السبورات، باجمالى 8 فصول بملحقاتها والتى تتمثل فى اجهزة حاسب إلى وأجهزة عرض ضوئى، وهو ما يدعم عملية التعليم المطور من خلال تلك القتيات الحديثة، وخاصة ان السبورة التفاعليه يمكن ربطها بشبكة الانترنت بما يحقق تطورا كبيرا فى طرق التعلم لدى الطلاب، حسب تأكيده.

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