محافظة أسيوط توافق على ترخيص 300 تاكسى جديد وفق 7 شروط

قال اللواء عادل زكى مدير إدارة المرور بالمحافظة، إنه تم فتح باب الترخيص لسيارات التاكسى، والذى سيخضع للضوابط التى وافق المجلس التنفيذى للمحافظة عليها.

وتشمل الضوابط أن تكون السيارة المطلوب ترخيصها موديل العام، ولم يسبق ترخيصها من قبل، وأن يكون طالب الترخيص من أبناء المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومى، وأن تكون بطاقة الرقم القومى قد مضى عليها خمس سنوات على الأقل، ويشترط ألا تكون هناك سيارة تاكسى أخرى مرخصة باسم طالب الترخيص، وأن يكون المتقدم حاملاً لرخصة قيادة مهنية، ويكون لون السيارة سن الفيل ورمادى.

يأتى ذلك فى إطار موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط على فتح باب الترخيص لعدد 300 سيارة تاكسى بمدينة أسيوط و10 سيارات أجرة للعمل بمنطقة أسيوط الجديدة طبقا للشروط والضوابط التى وضعتها إدارة المرور بالمحافظة، وذلك استجابة لطلبات الأهالى والقضاء على استغلال أصحاب سيارات التاكسى والأجرة.

وأضاف زكى فى بيان اليوم أنه فى حالة نقل قيد السيارات الأجرة الميكروباص التى تحمل لوحات معدنية خارج المحافظة لتصبح أجرة أسيوط، يجب ألا يكون قد مضى على موديلها خمس سنوات من سنة الصنع وما بعدها ومسجلة باسم المالك المقيم بالمحافظة قبل 1 سبتمبر2013، وأن يكون مشترى السيارة يحمل توكيل موثق بالشهر العقارى قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يسرى فتح باب الترخيص لمدة شهر من تاريخه أو اكتمال العدد المصرح به مع مراعاة أولويات تقديم الطلبات.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على التنسيق مع إدارة المرور والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية أوقات الذروة، وإحكام السيطرة على الطرق السريعة، ووضع كاميرات تليفزيونية لمراقبة ورصد الحركة المرورية على مدار 24 ساعة، كما يجرى إنشاء العديد من الكبارى العلوية بمدينة أسيوط لتحقيق السيولة المرورية وحفاظا على أرواح المواطنين.

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