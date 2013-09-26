3 أجهزة فى جسم الإنسان مسئولة عن الاتزان

البعض قد يشكو من عدم الاتزان أو زغللة فى العين أو عدم التركيز، وقد يظن أن هذه الأعراض نتيجة مرض ما، ولكن قد يكون سببه وجود مشكلة فى الأذن الداخلية.

يقول الدكتور محمد الشاذلى، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العينى، إن الأذن الوسطى عبارة عن الجزء المسئول عن تكبير الصوت وايصاله للأذن الداخلية، والأذن الداخلية عبارة عن جزأين، جزء خاص بالسمع "القوقعة المتصلة بالعصب السمعى إلى المخ"، والجزء الآخر مسئول عن الاتزان، ومنه يتصل بعصب الاتزان إلى المخيخ.

ويقول إن اتزان الإنسان مسئول عنه 3 أجهزة هم الأذن الداخلية والنظر والإحساس العميق فى عضلات الأرجل، ويقوم المخيخ بالتنسيق بين الثلاثة أجهزة واضطراب الأذن أو جهاز اتزان الأذن، يسبب إحساسا بالدوار لدى المريض مع أعراض مصاحبة كالميل للقىء بدون فقدان للوعى، وهذا قد يكون عيبا فى الأذن الداخلية أو عصب الاتزان أو فى المخيخ، وهناك أمراض كثيرة تسبب تلك الأعراض مثل صدمات الحوادث أو التهابات العصب أو الأورام بعصب الاتزان أو المخ، أو نتيجة ما يسمى باستسقاء فى الأذن الداخلية، منها مرض "منيير"، ويعتمد التشخيص على التاريخ المرضى والفحوصات السمعية وفحوصات الاتزان والإشاعات، سواء المقطعية أو الرنين، والعلاج يعتمد على جودة التشخيص الأولى، حيث يمكن علاجها بأدوية الدوار أو التدخل الجراحى عند عدم الاستجابة للعلاج.

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