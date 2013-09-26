«مرسيدس» تطرح سيارة بلا سائق فى معرض فرانكفورت الدولى

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-09-2013 10:22

طرحت «مرسيدس بنز»، خلال معرض فرانكفورت الدولى، سيارة دون سائق «إس 500»، صاحبة المحرك الذكى التى تتصل بالإنترنت، وتشبه هاتفا ذكيا بأربع عجلات.

وكانت الشركة قد أجرت تجاربها عليها للسير دون سائق، لمسافة 100 كم، باعتماد السيارة على أجهزة الاستشعار عن بعد.

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن هذه السيارة سيكون لها شأن كبير فى المستقبل، خصوصا أنها تتميز بأنها نتاج تعاون بين صناع السيارة وشركة نوكيا للهواتف المحمولة، وأكبر موردى السيارات، كشركتى «بوش ودلفى»، إضافة إلى شركة «جوجل».

ومن المعروف أن صناع السيارات فى كاليفورنيا، أجروا منذ مدة تجارب على سيارات آلية، تابعة لشركة تويوتا، تسير دون سائق، حتى أصبحوا قادرين على صنع هذا النوع من السيارات بأنفسهم.