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مبيعات السيارات فى أوروبا

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مبيعات السيارات فى أوروبا مبيعات السيارات فى أوروبا

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-09-2013 10:24

تراجعت مبيعات السيارات فى أوروبا خلال أغسطس الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 4.9%، وفقاً لبيانات رابطة صناع السيارات فى أوروبا.

وبلغ عدد تراخيص السيارات الجديدة خلال أغسطس 654872 سيارة، كما شهدت سيارات «بيجو» الفرنسية أكبر تراجع بنسبة 18%، بينما تراجعت مبيعات أكبر شركة لتصنيع السيارات فى أوروبا «فولكس واجن» 11%، فيما زادت مبيعات «بى إم دبليو» بنسبة 9.9% خلال أغسطس.

وتُعتبر السوق البريطانية الوحيدة التى سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.5%، وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بلغ عدد السيارات المسجلة 7.84 مليون سيارة، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ بدء تسجيل بيانات مبيعات السيارات فى أوروبا بواسطة رابطة صناع السيارات الأوروبية.

ويأمل محللو قطاع السيارات ومديرو الشركات أن يستقر الطلب على السيارات فى أوروبا بعد هبوطه على مدى ست سنوات متتالية ووصوله إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاماً.

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