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«كار بارك دريفت» يعيد التشويق والحماسة إلى سباقات السيارات فى مصر

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«كار بارك دريفت» يعيد التشويق والحماسة إلى سباقات السيارات فى مصر «كار بارك دريفت» يعيد التشويق والحماسة إلى سباقات السيارات فى مصر

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-09-2013 10:28

للسنة الثالثة على التوالى تستعد لضيافة التصفيات المحلية لمسابقة «ريد بُل كار بارك دريفت»، فبعد تقديم أعلى مستويات الإثارة والتشويق فى فن الدريفت فى المنطقة على مدى العامين السابقين، تعود البطولة الإقليمية هذا العام لتعد بمزيد من العروض التى تخطف الأنظار فى مصر، وتحديداً فى التصفيات المحلية التى تقام فى موقف السيارات رقم 1 بالقرية الذكية، السبت المقبل، بعد التصفيات التمهيدية التى ستقام الجمعة، للكشف عن أكثر السائقين مهارةً وموهبةً بين المتنافسين على لقب «ملك الانجراف» فى مصر.

وسيتولى بطل الراليات وسائق «ريد بُل» «عبدو فغالى» تقويم أداء السائقين بمشاركة اللجنة التحكيمية، وسيعتمد الحكام فى تقويمهم لأداء السائقين بفنون الدريفت على دخولهم المنعطفات بأروع الطرق وأكثرها دقة، عبر استخدام الفرامل اليدوية، وإظهار مستويات عالية من المهارة، فضلاً عن عوامل أخرى كصوت المحركات ومظهر السيارة الخارجى ودخان الإطارات.

وتعد مصر إحدى المحطات الإقليمية فى سباق «ريد بُل كار بارك دريفت 2013»، مثل المملكة العربية وعُمان والأردن والبحرين ولبنان.

وانطلقت المنافسة فى شكلها الحالى بالشرق الأوسط منذ 6 سنوات، وتطوّرت بعد سنتين إلى حدث بالغ الأهمية على مستوى المنطقة. ويعود تاريخ هذا النوع من المسابقات إلى سبعينات القرن الماضى فى اليابان بعدما انطلقت من فكرة التنافس فى مواقف السيارات، قبل أن يتحوّل الدريفت إلى منظمة تقام على أساسها مسابقات عدّة حول العالم.

وهذا العام أيضاً، يعود بطل التصفيات المصرية لمرتين وممثل مصر فى نهائيات 2011 و2012 «رامى سرى» إلى التنافس مع سائقين آخرين، مثل معتز عاطف، على إبراز مهاراتهم فى فنون الدريفت يوم السبت للفوز بلقب الملك الجديد.

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