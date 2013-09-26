الألمانى ««فيتل»» يفوز بسباق سنغافورة لـ«الفورميولا وان»

«فيتل» يفوز بالجائزة الكبرى للمرة الثالثة على التوالى.. ويقترب من اللقب الرابع

كتب : ياسر شعبان منذ 40 دقيقة

فاز الألمانى «سيباستيان فيتل»، سائق «رد بل»، بجائزة سنغافورة الكبرى، للمرة الثالثة على التوالى، ليقترب من لقبه الرابع على التوالى، فى بطولة العالم لـ«الفورميولا وان».

وانطلق «فيتل» من الصدارة تحت الأضواء الكاشفة، على حلبة مارينا باى، وأنهى السباق متقدما بفارق مريح على أقرب منافسيه، ليعزز موقعه فى صدارة الترتيب العام للسائقين، بعد أن حقق انتصاره السابع هذا الموسم.

واحتل الإسبانى فرناندو ألونسو، سائق فيرارى، المركز الثانى فى سنغافورة، لكنه يبتعد حاليا بفارق 60 نقطة عن «فيتل» متصدر الترتيب العام، وتتبقى 6 جولات على نهاية الموسم، فيما احتل الفنلندى، كيمى رايكونن، سائق لوتس، المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز 13.

وقال «فيتل» بعد أن رفع رصيده إلى 33 انتصارا فى مشواره «نعم هذا ما أطلق عليه سيطرة كاملة». وأضاف «فيتل» بعدما أنهى السباق متقدما بفارق 32.6 ثانية على «ألونسو»: «البداية كانت وعرة جدا والسيارة كانت مذهلة وقيادتها فوق هذا المضمار المجنون مصدر سعادة لى».

واستخدم «ألونسو» مرة أخرى، انطلاقة قوية، ليبقى على آماله فى المنافسة على اللقب، بعد البداية من المركز السابع. وغامر «ألونسو» بالدخول إلى حارة الصيانة، لتغيير الإطارات أثناء وجود سيارة الأمان، ثم نجح فى الوصول إلى خط النهاية بمجموعة من الإطارات المتوسطة.

وقال «ألونسو»، بطل العالم مرتين «نعلم أننا لم نكن نملك السرعة اليوم، لذلك كان علينا اختراع شىء بطريقة مختلفة عن الفرق الأخرى، وأتى ثماره فى النهاية، فلا يوجد لدينا شىء لنخسره».