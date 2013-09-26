«هارلى - ديفدسون» تقدم 7 موديلات جديدة من دراجات 2014

كتب : ياسر شعبان منذ 28 دقيقة

كشفت «هارلى - ديفدسون» عن مجموعة دراجات 2014، التى تضم سبعة موديلات من دراجات الترحال والترايك الـ(CVO)، والتى تم تحديثها ضمن مشروع «رشمور»، وهو مشروع يهتم بالدرّاج.

وتهدف «هارلى - ديفدسون» من خلال المشروع إلى تحسين جوانب تجربة ركوب الدراجة. ومشروع «رشمور» يعد حصيلة 4 أعوام مكثفة من برنامج تطوير منتجات «هارلى - ديفدسون»، ويقدم تكنولوجيا رائدة وتحسينات فى التصميم، ستعمل على إعادة صياغة إمكانيات دراجات الترحال، ومنها أنظمة الترفيه «بوم بوكس» بتقنية البلوتوث، ونظام الملاحة، وأضواء ليد أمامية «ديميكر».

ومن جديد «هارلى - ديفدسون» أيضاً موديلات «سوفتيل ديلوكس» المحدودة، وموديل «داينا فات بوب»، ونظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) لكل موديل «سبورتستر» (باستثناء آيرون 883). وإلى جانب التحسينات الإضافية فى مجموعتها من الدراجات، تدخل «هارلى - ديفدسون» العام 2014 مستهدفة الحفاظ على مكانتها كأكبر مصنّع للدراجات فى الولايات المتحدة.

ومن خلال مشروع «رشمور»، تعيد «هارلى - ديفدسون» صياغة توقعات ركاب دراجات الترحال، لأنه نتيجة لآلاف الأميال المقطوعة على متن الدراجات ومساهمة كبيرة غير مسبوقة من الدرّاجين والموظفين بآرائهم واقتراحاتهم. ويوفر المشروع التكنولوجيا المحسنة والأداء المثير والتصميم المذهل، وكلها تعمل معاً على تطوير دراجات الترحال والترايك.