بدء توزيع استمارات دعم الكتاب بجامعة بنى سويف

قرر أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، حصول طلاب الكليات بالنظامين، الانتظام والانتساب الموجه، على الإعانات المختلفة من صندوق التكافل الاجتماعى مباشرة، سواء كانت رسومًا دراسية أو كتبًا دراسية، عن طريق استمارة أعدت خصيصًا لرفع الحرج عن الطلاب، بحيث يقوم الطالب بملء بياناته الشخصية، وحالته الدراسية، وما يحتاجه من دعم مادى أو عينى.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب حصلوا على هذه الاستمارات من كلياتهم، وسوف يتم سداد المصروفات الدراسية للمستحقين منهم.

وفى ضوء ذلك، أعلنت الإدارة العامة للشباب عن بدء توزيع استمارات دعم الكتاب الجامعى بالكليات للعام الدراسى 2013/2014 فى موعد أقصاه 20/10/2013، حيث يحصل الطالب على أربعة كتب موزعة على فصلين، وسيتم توزيع دعم الكتاب لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الكشوف.

يأتى ذلك حرصًا من جامعة بنى سويف على دعم الطالب الجامعى مادياً ومعنوياً لمساعدته على التفرغ والتركيز لاستكمال مسيرته العلمية والدراسية فى سهولة ويسر دون أى عوائق تستحوذ على جزء من تفكيره، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.