"أبحاث اليوم وتطبيقات الغد " فى مؤتمر بجامعة بنى سويف

تحت رعاية د. حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، تم تنظيم مؤتمر "نحو بناء إستراتيجية بحثية للجامعة فى العقد القادم " بجامعة بنى سويف، وذلك تحت شعار (أبحاث اليوم وتطبيقات الغد)، وذلك يومى 12-13 نوفمبر القادم بقاعة الاحتفالات الكبرى (إهاب إسماعيل).

صرح بذلك الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف ورئيس المؤتمر، وقال إن هذا المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة بحثية مستقبلية لجامعة بنى سويف فى ضوء مشكلات المجتمع التجارب الدولية، والاهتمام بتأهيل وتدريب الباحثين على مهارات البحث العلمى والمنح البحثية وتحفيزهم على النشر المحلى والدولى للبحوث، كما يهدف لوضع رؤية مستقبلية لاستحداث مراكز ووحدات للتميز البحثى وتنشيط المشروعات والبرامج البحثية فى المجالات المختلفة، وإنشاء بنك للمعلومات البحثية يسمح بالتواصل العلمى بين الباحثين والفرق البحثية، كذلك تطوير لوائح الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة فى ضوء الخطة الإستراتيجية للجامعة ووضع معايير للجوانب المختلفة للخطة البحثية.

من ناحيته قال الدكتور طريف شوقى – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر إلى أن المؤتمر يشمل العديد من المحاور منها , تصميم الخرائط البحثية، تأهيل الباحثين وتحفيزهم, الوقف البحثى، المشروعات والبرامج البحثية، التطبيقات البحثية , مراكز التميز البحثى، الوحدات البحثية, بنك المعلومات البحثية، التفاعل البحثى المجتمع , تطوير اللوائح، بالإضافة إلى التقييم والجودة البحثية.