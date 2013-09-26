بالمستندات.. صاحب كشك جرائد يتهم محافظة الإسماعيلية بإهدار "لقمة عيشه"

طالب حسن صابر حاصل على ترخيص كشك لبيع الصحف بالإسماعيلية، تابع لمؤسسة أخبار اليوم مسئولى حى ثان، والمسئولين بديوان عام المحافظة، بإعادة حقه فى المساحة المخصصة لكشك بيع الصحف بموقف النقل الداخلى بميدان "الفردوس".

وقال صابر إنه حصل على تصريح بإقامة كشك لبيع الصحف من المحافظة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومؤسسة أخبار اليوم، وفوجئ منذ فترة بسيطة بقيام مسئولى الحى بالترخيص بإقامة كشك آخر بجواره، واقتطاع جزء من مساحة الكشك، وهو ما أثر على مكان الكشك سلبياً، "فقمت بتقديم عدة شكاوى للمسئولين بالحى والمحافظة دون جدوى، وحاولت أن أصل للمحافظ لرفع الظلم الواقع على، إلا أننى لم أتمكن من ذلك". وأضاف "صابر" أنه قام بالحصول على خطاب من مؤسسة أخبار اليوم، موجه للمحافظة يفيد بتمكينى من المساحة الكاملة المخصصة للكشك، إلا أن الخطاب لم يجد أى استجابة من المسئولين، بديوان عام المحافظة وعقب ذلك قامت مؤسسة أخبار اليوم بإرسال خطاب إلى اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المقصرين.