«الطرق» تحث أولياء الأمور على استخدام الحافلات المدرسية

حثت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أولياء الأمور على استخدام النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة، وذلك لما يحققه من فوائد كبيرة تعود عليهم وعلى المجتمع بالأفضل أهمها؛ تحقيق الراحة والأمان والسلامة للطلبة وأولياء أمورهم، الوصول في الوقت المحدد، خفض معدلات التلوث البيئي الناجم من عوادم المركبات، القضاء على الازدحام المروري، وغيرها من الإيجابيات.

وقال طارق الغيث، مدير إدارة الرقابة والإمتياز بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر على استحداث العديد من اللوائح والأنظمة والقوانين ذات العلاقة بنظام النقل المدرسي المتمثل بالحافلات المدرسية، وذلك من أجل تعزيز الجهود المشتركة نحو توفير كل متطلبات الأمن والسلامة للطلبة وأولياء أمورهم، والمساهمة معاً على تحقيق رؤية الهيئة في " تنقل آمن وسهل للجميع".

وأضاف: أن المؤسسة تحرص دائماً على البحث الدقيق عن أفضل الوسائل المتعلقة بتوفير الأمن والأمان والسلامة للطلبة كونهم يشكلون جزءاً كبيراً من مسؤوليتنا تجاههم، لذلك فإننا نعمل جاهدين على وضع اشتراطات ومواصفات للحافلة المدرسية لجميع أركانها مثل الهيكل الداخلي والخارجي لها، والسائق، المدرسة والمشرفة.

وأضاف: نقوم في مؤسسة المواصلات العامة، ومن خلال مفتشين مختصين في رقابة أداء الحافلات، بإجراء فحوصات دورية لكل ما يتعلق بالحافلة المدرسية كالعمل على فحص وتجديد تراخيص الحافلات والسائقين والمشرفين، التدقيق اليومي الميداني كالتفتيش على مدى تمتع الحافلات بالمواصفات المحددة والتزامها باشتراطات الأمن والسلامة.

وأشار مدير إدارة الرقابة والإمتياز في الهيئة، إلى أعداد الطلبة الذين يستخدمون الحافلة المدرسية في دبي سواء من المدارس الخاصة أو الحكومية والذي بلغ ما يقارب 131 ألفاً و 491 طالباً وطالبة، أما عدد الحافلات المشغّلة في المدارس الخاصة فقد وصل الى أكثر من 4 آلاف حافلة، أما الحكومية فقد وصل الى أكثر من 400 حافلة مدرسية، فيما بلغ عدد سائقي الحافلات المرخصين في إمارة دبي أكثر من 5 آلاف و600 سائق تم تدريبهم من قبل إدارة شؤون السائقين في المؤسسة، فيما بلغ عدد المشرفين المرخصين نحو 3 آلاف و400 مشرف.