فقدان 10% من الوزن يعالج آلام الركبة

كتب : الوطن منذ 47 دقيقة

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن كبار السن الذين يعانون من الوزن الزائد، يمكن أن يخففوا من آلام الركبة الناتجة عن هشاشة العظام إذا قاموا بفقدان 10% فقط من وزنهم من خلال اتباع نظام غذائى محدد وممارسة الرياضة. وامتدت مدة الدراسة على مدار 18 شهراً وشملت عيّنة الدراسة كبار السن فوق الخامسة والخمسين ويعانون من الوزن الزائد والبدانة. ووجد الباحثون أن هؤلاء الذين شاركوا فى برنامج النظام الغذائى وممارسة الرياضة كان لديهم ألم أقل فى الركبة وتحسنت وظائف الركبة لديهم كما تحسن نمط حياتهم عندما قاموا بفقدان واحد على عشرة من وزنهم.