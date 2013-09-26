مضادات الاكتئاب تسبب السكرى النوع الثانى

كتب : الوطن منذ 9 دقائق

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى بنسبة تصل إلى 60%، ونُشرت الدراسة فى دورية رعاية مرضى السكرى.

قام الباحثون بتحليل بيانات 22 دراسة شملت معلومات حول أكثر من مليون مريض، ووجد الباحثون أن أولئك الذين كانوا يتناولون بانتظام مضادات الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى النوع الثانى.

وعلى الرغم من أن السبب وراء ازدياد عوامل الخطورة للإصابة بالسكرى، فإن الباحثين ينصحون بأن يأخذ الأطباء فى الاعتبار نتائج الدراسة عند وصفهم لمضادات الاكتئاب خاصة أن مضادات الاكتئاب هى واحدة من أكثر الأدوية استخداماً فى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك ما يقرب من 1 من 10 أشخاص يتناولونها يومياً.

ملحق طبى

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