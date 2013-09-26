مختصون يناقشون مستجدات علاج الأسنان

نواف عافت (الرياض)
يناقش مختصون دوليون مستجدات علاج الأسنان وهندسة الأنسجة والخلايا الجذعية، وذلك في المؤتمر العلمي الرابع لطب الأسنان للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.المؤتمر تطلقه الشؤون الصحية للحرس الوطني في 23 ذي القعدة الجاري تحت شعار (عصر جديد في طب الاسنان) وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.وأوضح عميد كلية طب الأسنان بالجامعة ورئيس خدمات الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالله الأحيدب، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في مشاركة نخبة مميزة من الباحثين البارزين في جميع تخصصات الأسنان ومن مختلف دول العالم، ما سيوفر فرصة ثمينة للعاملين في طب الأسنان على الاطلاع ومتابعة آخر المستجدات العلمية والتقنية في هذا المجال، ما يؤدي لتعزيز مهارة وكفاءة جميع الشرائح العاملة في هذا المجال ويفتح آفاقا لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات. وبين أنه ستنطلق على هامش المؤتمر وللمرة الثالثة احتفالية لمنح درجة الزمالة الفخرية للكلية العالمية لأطباء الأسنان لثلاثة من زملاء المهنة من منطقة الخليج العربي تقديرا لتميزهم ومساهماتهم العلمية في تطوير مهنة طب الأسنان.من جهتها أوضحت الدكتورة امتياز تركستاني رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر أن هذه التظاهرة تحظى بمشاركة واسعة من متحدثين وخبراء عالميين من أعرق الجامعات الأمريكية والأوروبية، وكذلك من دول الشرق الأوسط إضافة لمتحدثين محليين من أبرز الكفاءات السعودية في مجال طب الأسنان، وبينت أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الأوراق العلمية من خلال 17 محاضرة علمية لتخصصات متعددة كجراحة وزراعة الأسنان، تجميل وإصلاح الأسنان وتقويم الأسنان وهندسة الانسجة والخلايا الجذعية. وأوضحت أن المؤتمر يعتبر فرصة متميزة لأطباء الأسنان وأخصائيي صحة الأسنان ومساعدي وفنيي الأسنان لتلقي الخبرات العالمية من خلال المحاضرات وورش العمل، ما سيسهم في تطوير أدائهم المهني والاستفادة من أبرز المستجدات والأبحاث الطبية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت فعاليات المؤتمر بواقع 20 ساعة تعليمية مجانية. كما سيواكب هذا المؤتمر معرض طبي يحتوي على كل ما هو جديد في تخصصات طب الأسنان بمشاركة واسعة من العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، مضيفة أن المؤتمر تتخلله 7 ورش عمل في مجالات تقويم الأسنان وتجميل الأسنان واصلاح الأسنان باستخدام تقنية (كاد كام) وجراحة وزراعة الأسنان كتأهيل الأسنان باستخدام الغرسات السنية في زيارة واحدة وزراعة الأسنان بتقنية الحلقة العظمية لحالات ضمور عظام الفك وتعزيز المهنة لمساعدي طب الأسنان.