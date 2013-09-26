إجراء القرعة العلنية لـ 3 آلاف منحة

سعاد الشمراني (الرياض)

أجرت أمانة الرياض أمس القرعة العلنية لأكثر من 3000 مواطن ممن صدرت الأوامر الملكية السامية بمنحهم قطع أراض سكنية بمدينة الرياض.وتم خلال حفل إجراء القرعة الذي أقيم بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال، توزيع المنح على 10 مجموعات من المستحقين تم إعلان أسماء الفائزين في خمس مجموعات منها على أن يتم إجراء القرعة بين الخمس مجموعات الأخرى اليوم.وتراوحت مساحات القطع السكنية التي أجريت القرعة عليها ما بين 750 إلى 917 مترا مربعا في مخططين بشرق مدينة الرياض.واعتمدت اللجنة التي أشرفت على إجراء القرعة بناء على توجيه من أمين منطقة الرياض المهندس عبدالرحمن المقبل على نظام حاسوبي يتم من خلاله إدخال المعلومات الخاصة بكل المستحقين وفق تاريخ التقدم لطلب المنحة ليتم الاختيار عشوائيا بتحديد أسماء الفائزين بالمنح دون أي تدخل من قبل اللجنة في الأسماء المختارة أو المساحات الخاصة بالأراضي أو موقعها تطبيقا لمبدأ النزاهة والشفافية علما بأن القرعة لم تتضمن أي أراض تجارية.