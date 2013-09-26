أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إجراء القرعة العلنية لـ 3 آلاف منحة

Google+ Print
إجراء القرعة العلنية لـ 3 آلاف منحة إجراء القرعة العلنية لـ 3 آلاف منحة

 سعاد الشمراني (الرياض)

أجرت أمانة الرياض أمس القرعة العلنية لأكثر من 3000 مواطن ممن صدرت الأوامر الملكية السامية بمنحهم قطع أراض سكنية بمدينة الرياض.وتم خلال حفل إجراء القرعة الذي أقيم بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال، توزيع المنح على 10 مجموعات من المستحقين تم إعلان أسماء الفائزين في خمس مجموعات منها على أن يتم إجراء القرعة بين الخمس مجموعات الأخرى اليوم.وتراوحت مساحات القطع السكنية التي أجريت القرعة عليها ما بين 750 إلى 917 مترا مربعا في مخططين بشرق مدينة الرياض.واعتمدت اللجنة التي أشرفت على إجراء القرعة بناء على توجيه من أمين منطقة الرياض المهندس عبدالرحمن المقبل على نظام حاسوبي يتم من خلاله إدخال المعلومات الخاصة بكل المستحقين وفق تاريخ التقدم لطلب المنحة ليتم الاختيار عشوائيا بتحديد أسماء الفائزين بالمنح دون أي تدخل من قبل اللجنة في الأسماء المختارة أو المساحات الخاصة بالأراضي أو موقعها تطبيقا لمبدأ النزاهة والشفافية علما بأن القرعة لم تتضمن أي أراض تجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية