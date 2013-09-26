ضبط 67 سوريا بأحد شواطئ بورسعيد أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تمكنت مديرية الأمن بالاشتراك مع مخابرات حرس الحدود من ضبط 67سورى الجنسية بشاطئ منطقة الديبة دائرة قسم الزهور، أثناء شروعهم فى الهجرة بصورة غير شرعية خارج البلاد.

وأكدت مصادر أمنية أن معلومات وردت لهم باعتزام مجموعة من السوريين المقيمين بالبلاد التوجه لمنطقة الديبة، استعدادا لاستقلال إحدى المراكب من شاطئ البحر للسفر إلى إحدى الدول الأوربية، وذلك عقب اتفاقهم مع أحد الأشخاص بالإسكندرية على تسفيرهم خارج البلاد بصورة غير شرعية مقابل ثلاثة آلاف دولار للفرد.

فيما أشارت الجهات الأمنية إلى أنه تم ضبط سيارتين ميكروباص من ضمن السيارات التى استقلوها من مدينة الإسكندرية، الأولى تحمل رقم "س.ن.ل.6539" قيادة إسلام منير عبد الغنى زايد "24 سنة" مقيم المعمورة الإسكندرية، والثانية تحمل رقم "س أ ف 7416" قيادة فتحى إبراهيم أحمد "60 سنة" مقيم المعمورة الإسكندرية.

وأوضح المصدر أن اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، قام باستكمال التحريات وضبط باقى المتورطين بالتنسيق مع جهاز مخابرات حرس الحدود مع تحرير المحضر وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

>