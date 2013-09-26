أي إطلالة تختارين لنسرين طافش؟

نادراً ما تلفتنا إطلالات النجمات بالجينز أو الأزياء الكاجوال. إذ تشكل عادة إطلالاتهن على السجادة الحمراء أو في المناسبات الخاصة، المزدانة بأفخم الأزياء والمجوهرات، مادة دسمة في صفحات المجلات. إلا أن الممثلة السورية الشابة نسرين طافش استطاعت أن تلفت الأنظار بإطلالاتها المتنوّعة، والتي تراوحت بين الكلاسيكية الأنيقة والعصرية الجريئة. فهي عندما أطلت بفساتينها الأنثوية بدت بمنتهى الأناقة، وعندما اختارت الجينز الأزرق بدت عفوية ومرحة. وهي في مختلف الإطلالات صاحبة ذوق فريد وخيارات تليق بها.

إليك بعض الإطلالات لنسرين طافش، أيها برأيك كانت الأنجح؟

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