أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أي إطلالة تختارين لنسرين طافش؟

Google+ Print
أي إطلالة تختارين لنسرين طافش؟ أي إطلالة تختارين لنسرين طافش؟

نادراً ما تلفتنا إطلالات النجمات بالجينز أو الأزياء الكاجوال. إذ تشكل عادة إطلالاتهن على السجادة الحمراء أو في المناسبات الخاصة، المزدانة بأفخم الأزياء والمجوهرات، مادة دسمة في صفحات المجلات. إلا أن الممثلة السورية الشابة نسرين طافش استطاعت أن تلفت الأنظار بإطلالاتها المتنوّعة، والتي تراوحت بين الكلاسيكية الأنيقة والعصرية الجريئة. فهي عندما أطلت بفساتينها الأنثوية بدت بمنتهى الأناقة، وعندما اختارت الجينز الأزرق بدت عفوية ومرحة. وهي في مختلف الإطلالات صاحبة ذوق فريد وخيارات تليق بها.
إليك بعض الإطلالات لنسرين طافش، أيها برأيك كانت الأنجح؟

 

سيعجبك أيضاً:

اعترافات نسرين طافش لـ "سيدتي نت"

نسرين طافش: لا أؤمن بالمنافسة.. ولا بأس بالفنّ من أجل الترفيه

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي