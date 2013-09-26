احذرى التعامل بالأيدى مع الحبوب والبثور السوداء والقشور على البشرة

من منا لم يعان يوما من حبوب أو بثور نتيجة الضغط النفسى والتوتر، ومن لم يعان من تقشر البشرة وظهور طبقة من الجلد الخشن عليها، وبالإضافة إلى ظهور البثور السوداء فى الأماكن الدهنية من الوجه والظهر والذراعين؟

كلها مشكلات يعانى منها كل من الذكور والإناث وبالأخص الفتيات، لأن بشرتهن هى كنزهن الدائم، والمشكلة التى تعانون منها هى كيفية التعامل مع هذه النوعيات من مشكلات البشرة، والكثير للأسف يستخدمن طرقا خاطئة معتقدات أنها الحل السليم فى حين أنها قد تساعد على ظهور وتكاثر هذه الآثار والحبوب.

وأهم الأخطاء التى تقع فيها المرأة استخدام يديها فى التعامل الدائم مع بشرتها، وهو أمر خاطئ، فالتعامل مع البثور والرؤوس السوداء والحبوب وقشور البشرة لا يصح التعامل معه بالأيدى على الدوام، وتعمد الكثير من السيدات لتفريغ هذه الحبوب أو إلى الضغط المستمر عليها مما يعطى فرصة للحبوب لتعبئة الدهون أو المواد الضارة بداخلها مرة أخرى مع ترك أثر بالغ بعد ذلك للحبوب على البشرة، كما يساعد على تناميها وتكاثرها انتشارها فى كل الأماكن فى الجسم.

والخطأ الآخر الذى تقع فيه السيدات هو استخدام الأصابع فى وضع العلاج على البثور، وهو ما يساعد أيضا على انتشارها لذا من الأفضل أن تتابع المرأة لدى طبيب متخصص فى البشرة ومشكلاتها، وأن يكون لديها أدوات العناية بالبشرة من قطن ومناديل معقمة غيرها، والتى يمكن عن طريقها وضع الأدوية المعالجة للبشرة والبثور والكريمات والأقنعة المختلفة.

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