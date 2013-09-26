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مستثمر: ساهمنا فى إنشاء 35 شركة ناشئة للشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات

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مستثمر: ساهمنا فى إنشاء 35 شركة ناشئة للشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات مستثمر: ساهمنا فى إنشاء 35 شركة ناشئة للشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات

أعلن المستثمر المصرى الأمريكى "أحمد الألفى" رئيس مجلس إدارة شركتى سوارى فينشرز وفلات سيكس لابس، عن انطلاق الدورة السادسة لمشروع إنتاج شركات شبابية صغيرة فى مجالات التكنولوجيا، ستبدأ فى يناير القادم.

وقال الألفى خلال كلمته فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، بمناسبة إطلاق 6 مشروعات شبابية جديدة احضنتهم ومولتهم شركة فلات سيكس، والجامعة الأمريكية، إنه لشىء رائع أن نرى كيف تساعد "Flat6labs" مشروعات شبابية، لتصبح شركات ناشئة باكتمال دورتها الخامسة، وتخرج 30 شركة منها، مؤكدا أن هذا لم يكن ممكناً لولا مساعدة شركائنا ومستشارينا ومجتمع ريادة الأعمال.

حضر المؤتمر طاقم من مستشارى ومتخصصى التكنولوجيا والتدريب بفلات سيكس، وممثلين عن ، وشخصيات قيادية بشركات تكنولوجيا المعلومات، وعدد من المستثمرين.

وأشار الألفى إلى تطلع فلات سيكس إلى مضاعفة عدد الشركات التى تحتضنها فى كل دورة.

كما قال الألفى، إن "lat6labs" قدمت 120 رائد أعمال، و35 شركة 5و320 وظيفة مستحدثة، و800 ساعة 60 متحدثا، و45 موجها، وحوالى 60% من الشركات الناشئة، التى قد تخرجت حصلت على تمويل إضافى.
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مصر 365

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