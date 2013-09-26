نبيل فهمى: العلاقات المصرية الأمريكية لا يمكن اختزالها فى المساعدات

وصف وزير الخارجية نبيل فهمى، تصريحات المسئولين الأمريكيين فى الأمم المتحدة عن الأوضاع فى مصر بأنها "إيجابية"، مبديا فى الوقت ذاته تحفظات على ما جاء فى خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

> وقال فهمى- فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الخميس من نيويورك- إن لديه تحفظات على بعض ما جاء فى خطاب الرئيس الأمريكى ومنها الإشارة إلى المساعدات الأمريكية لمصر فى محفل الأمم المتحدة، وقال: إن الأمم المتحدة ليس المكان المناسب للحوار عن المساعدات.

> وأضاف: أن العلاقات المصرية- الأمريكية لن تختزل فى قضية المساعدات، مشيرا إلى أن أوباما أشار إلى هذا، قائلا " إنه من أجل المصالح الأمريكية سيتعامل مع مصر".

> وتابع: أن مصر ستتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للمصالح المصرية، احتراما لمسعانا الديمقراطى، مشددا على أن الحكومة لن تجعل القرار المصرى مرهونا بتقييم الخارج للوضع الداخلى.