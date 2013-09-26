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مصدر أمنى: نقل مهدى عاكف من محبسه بطره إلى مستشفى المعادى العسكري

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مصدر أمنى: نقل مهدى عاكف من محبسه بطره إلى مستشفى المعادى العسكري مصدر أمنى: نقل مهدى عاكف من محبسه بطره إلى مستشفى المعادى العسكري

 

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أنه تم نقل المرشد العام السابق لتنظيم “الإخوان المسلمين” محمد مهدى عاكف من محبسه بمنطقة سجون طره الى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.
> وقال المصدر الأمنى- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/الخميس/- أن الأطباء بالمستشفى المعادى قرروا احتجاز عاكف لمدة 48 ساعة وإخضاعه لعدة فحوص طبية دقيقة بالقلب والمخ والأعصاب.
> وأضاف: أنه تم نقل عاكف الى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد راتب.

أ ش أ

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