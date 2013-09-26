كيفية عمل قناع لنعومة البشرة والتخلص من الجلد الميت

التين من الفاكهة المليئة بالفيتامينات والعناصر والتى تمد الجسم بالكثير مما يحتاج ويطلب، ولكن ما لا يعلمه الكثير من السيدات أن التين فاكهة مفيدة جدا للبشرة ويمكنك استخدامها فى الكثير من الأقنعة التى تساعد على علاج مشكلات البشرة وإضفاء لنعوم البراقة عليها.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية يصف التين بأن سحر للجلد والبشرة ويجعلها صافية نقية لا تشوبها شائبة ويحافظ على نعومتها ويزيل أى آثار قشور على الجلد من الخارج.

وتعانى الكثير من السيدات مع تغير فصول السن من ظهور قشور وجلد ميت كثير على البشرة الخارجية وهو ما يجعلها ذات ملمس شديد الخشونة وغير جيد، ومظهر غير لائق وحتى مع وضع مستحضرات التجميل تبقى البشرة غير ناعمة ولا يمكن إخفاء العيوب.

وهنا يفيد التين بشدة عن طريق عصره بأية طريقة وتصفيته ووضع على أى منطق فى الجلد، أو وضعه دون تصفيته من الشوائب ودعك البشرة وتدليكها به، وهو ما يساعد البشرة بالتدريج على التخلص من آثار القشور والجلد الميت عليها وتحولها إلى ناعمة صافية.

والمداومة والانتظام على وضع التين على الوجه لفترة مناسبة يجعلك تنعمين بجلد نقى من الشوائب خال من الآثار القديمة لأى حبوب أو مشكلات عدم اهتمام بالبشرة، وكذلك تناول التين مفيد جدا للبشرة لتجدد الجلد والتخلص من الجلد الميت والحفاظ على البشرة ناصعة دون تجاعيد وقشور.