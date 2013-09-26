التيار السلفى الجهادى بالأردن يعلن مقتل أحد كوادره فى معارك بسوريا

أعلن التيار السلفى الجهادى الأردنى مقتل أحد كوادره خلال مواجهات مع جيش بشار الأسد بسوريا.

وقال قيادى بارز فى التيار- فضل عدم الكشف عن هويته- "استشهد على عبد الله صلاح فى مواجهات مع قوات النظام السورى أمس الأربعاء"، دون تحديد مكان مقتله.

وأشار القيادى إلى أن عبد الله هو ابن رئيس غرفة تجارة معان التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية عبد الله صلاح.

وفيما لم يتسن معرفة عدد الأردنيين الذين يقاتلون ضمن صفوف المعارضة فى سوريا، قال مسئولون بالتيار السلفى الجهادى فى الأردن فى تصريحات صحفية سابقة أن عددهم يصل إلى أكثر من 1000 مقاتل.