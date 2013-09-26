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10 سنوات سجنا لثلاث فرنسيين فى المغرب بتهمة حيازة وترويج عملة مزورة

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10 سنوات سجنا لثلاث فرنسيين فى المغرب بتهمة حيازة وترويج عملة مزورة 10 سنوات سجنا لثلاث فرنسيين فى المغرب بتهمة حيازة وترويج عملة مزورة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش وسط المغرب، بحبس ثلاثة فرنسيين 10 سنوات سجنا مع النفاذ بتهمة حيازة وترويج عملة مزورة فيما برأت امرأتين كانتا متابعتين بالتهمة نفسها.

وقال عضو من هيئة دفاع الفرنسيين أمس الأربعاء، إنه "تم الحكم على الإخوة الفرنسيين الثلاثة بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما برأت الزوجتين"، موضحا أنه "سيتم استئناف الحكم خلال 10 أيام، حسبما يتيح القانون".

وأوضحت هيئة الدفاع أن "فرنسيين اثنين قدما فى مايو الماضى رفقة زوجتيهما إلى مراكش فى رحلة سياحة لثلاثة أيام من أجل زيارة أخيهما الأكبر الذى أقام فى مراكش حديثا".

وأضاف مصدر فضل عدم ذكر اسمه "كان بحوزة الفرنسيين ثلاث ورقات مزورة من اليورو، فيما كان بحوزة الأخ المقيم فى مراكش نحو 40 ورقة".
> واعتقلت السلطات الأمنية فى مدينة مراكش وسط المغرب الفرنسيين بعد ضبط أحدهما وبحوزته أوراق نقدية مزورة، على ما أفاد فى وقت سابق.

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