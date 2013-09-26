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المعارضة السودانية: 60 قتيلا حصيلة احتجاجات 3 أيام

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المعارضة السودانية: 60 قتيلا حصيلة احتجاجات 3 أيام المعارضة السودانية: 60 قتيلا حصيلة احتجاجات 3 أيام

قال كمال عمر، القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى المعارض بالسودان، إن 60 شخصا على الأقل قتلوا فى الاحتجاجات التى تشهدها مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم ومدن سودانية أخرى منذ يوم الاثنين الماضى.

وبينما لم يوضح القيادى المعارض مصادر إحصائياته عن أعداد القتلى والتى جاءت فى تصريحات صحفية فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، لم يصدر عن السلطات السودانية حتى صباح اليوم الأحد أرقام رسمية لضحايا الاحتجاجات التى اندلعت على خلفية قرار زيادة المحروقات.

كما نفى مسؤولون فى السودانية تورط أى جهة حكومية فى أعمال قتل ضد المتظاهرين.

ولفت مراسل الأناضول إلى أن خدمة الإنترنت لا زالت مقطومة عن العاصمة الخرطوم منذ يوم أمس، وحتى صباح اليوم الأحد.

وأشار إلى الاحتجاجات تواصلت ليل الأربعاء الخميس؛ حيث تم إحراق عدد لم يتمكن من تحديده من محطات الوقود.

وبدأت الاحتجاجات يوم الاثنين بعدما قررت الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وشملت: أحياء فى العاصمة الخرطوم ومدينتى أم درمان والخرطوم بحرى اللتين تتبعان ولاية الخرطوم، إضافة إلى مدينة ود مدنى (نحو 186 جنوب العاصمة) ومدينة عطبرة (نحو 310 كيلو متر شمال العاصمة).

وجرى خلال الاحتجاجات احراق نحو 20 محطة وقود، بحسب ما قال مصدر فى وزراة النفط السودانية أمس.

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مصر 365

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